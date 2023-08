In calo la Borsa di New York in attesa dei verbali della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilè in calo (-1,02%) e si attesta su 34.946 punti in chiusura, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 4.438 punti. Negativo il(-1,1%); sulla stessa linea, variazioni negative per l'(-1,11%). Gli investitori guarderanno mercoledì a diversie aiScivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei(-2,44%),(-1,80%) e(-1,69%).sono scivolati dopo che. L'avvertimento arriva a poca distanza dalla decisione di Moody's della scorsa settimana di declassare i rating di 10 banche di medie dimensioni, inserendo altre istituzioni in una watchlist negativa.Al top tra i(+1,95%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,36%.scende del 2,92%.Calo deciso per, che segna un -2,55%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,55%.Tra i(+1,95%),(+1,23%),(+1,04%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,97%.In apnea, che arretra del 5,32%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,32%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,59%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,44 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,46 Mln unità; preced. 1,44 Mln unità)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 5,85 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso -10 punti; preced. -13,5 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 248K unità).