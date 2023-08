India, la "sfida" del Premier Modi: "Andiamo verso nuovo ordine mondiale"

(Teleborsa) - Nel giorno dei 77 anni dell'indipendenza dell'India dal dominio della Corona britannica, il primo ministro Na parlato alla Nazione per esortarla a "realizzare il suo potenziale" eUn discorso di circa 90 minuti nel corso del quale il Premier indiano ha lanciato la sfida economica e sociale del Paese davanti alla folla del Forte Rosso di Nuova Delhi.una nuova equazione geopolitica, sta avanzando molto velocemente. E la vostra capacità di plasmare il mondo che cambia è visibile. Siamo a un punto di svolta", ha detto il premier candidato al terzo mandato nelle elezioni generali che si terranno nella primavera del 2024.ha sottolineato Modi, promettendo alla platea di soldati, studenti e dignitari stranieri di fare del Paese "la terza potenza economica mondiale" a partire dai "prossimi cinque anni" di "sviluppo senza precedenti", che saranno "un momento d'oro per realizzare il sogno dell'India come nazione sviluppata entro il 2047"."Di fronte al mondo abbiamo detto 'One World, One Family, One Future' e stiamo andando avanti con questo programma", ha indicato il premier, ponendo l'accento sull'urgenza della sfida climatica.E proprio restando in tema di G20, l. Invitata invece la Russia, nonostante gli appelli a espellerla dal gruppo.Un elenco formale degli invitati pubblicato sul sito del G20 mostra che sono stati invitati 8 Stati non membri: Bangladesh, Egitto, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. È prevista anche la S