Mercati europei cauti, Milano recupera rispetto all'apertura

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

BPER

Ferrari

Fineco

CNH Industrial

DiaSorin

Leonardo

Saipem

El.En

Piaggio

SOL

Italmobiliare

MutuiOnline

Mondadori

Technogym

IREN

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, l'inflazione è rallentata secondo attese nel Regno Unito a luglio, raggiungendo il tasso annuo più basso dal febbraio 2022, anche se ci sono stati maggiori segnali di pressione nei prezzi core e nei servizi. In Eurozona, la produzione industriale è risultata migliore delle attese a giugno, mentre PIL e occupazione del secondo trimestre sono state confermate in rialzo nella seconda lettura di Eurostat.degli investitori continuano a essere le, dove i prezzi delle nuove case sono scesi a giugno per la prima volta quest'anno. Ciò segue l'inatteso taglio dei tassi operato ieri dalla banca centrale cinese e una lunga serie di dati deboli per la prima parte dell'anno.Gli operatori attendono iche saranno diffusi questa sera e potrebbero fornire possibili segnali sulle prossime mosse della Fed.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,23%. Lieve aumento dell', che sale a 1.906,4 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%.In salita lo, che arriva a quota +167 punti base, con un incremento di 5 punti base, con ilpari al 4,31%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,24%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,38%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 28.382 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.402 punti. Senza direzione il(+0,2%); poco sopra la parità il(+0,24%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 3,11%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,81%. Composta, che cresce di un modesto +1,25%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,23%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,19%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,38%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,38%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,28%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,55%),(+1,73%),(+1,51%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,23%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,38%. Tentenna, che cede l'1,28%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,22%.