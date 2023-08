Paper BCE: euro digitale non impatterebbe rischi liquidità e strutture finanziamento delle banche

(Teleborsa) - Le banche centrali di tutto il mondo stanno studiando i, chiedendosi quali sarebbero gli effetti sui bilanci delle banche, in particolare in termini di funding o depositi. Un nuovo paper della Banca centrale europea (BCE) ha simulato l'impatto dell'introduzione dell'euro digitale nel 2021, prestando particolare attenzione ai deflussi compatibili con un limite di detenzione di 3.000 euro, come suggerito da Fabio Panetta, responsabile del progetto sull'euro digitale.Viene spiegato che quando un depositante retail preleva fondi da una banca per detenere CBDC, la sua banca dovrà trasferire le riserve della banca centrale alla banca centrale. Se una banca detiene banconote e riserve insufficienti per soddisfare la domanda di CBDC, ha diverse opzioni per prendere in prestito riserve: a breve o lungo termine, sul mercato interbancario garantito o non garantito o dalla banca centrale. Una banca sceglierà tra queste opzioni in base ai relativi costi che comportano, ma anche in base all'impatto sulle proprie riserve di liquidità e in base alla disponibilità di garanzie collaterali e liquidità di mercato. Idi ciascuna banca.I ricercatori della BCE hanno stimato l'impatto di un'utilizzando i dati di bilancio delle banche dell'area euro e illustrato: a) come le banche avrebbero potuto cambiare i propri bilanci nell'immediato periodo successivo; b) quanta domanda di riserve aggiuntive l'Eurosistema avrebbe dovuto affrontare.Nello nostro scenario di base, le banche hanno una propensione al rischio di liquidità intermedia e desiderano mantenere la metà delle riserve di liquidità volontarie specifiche della banca che detenevano al di sopra del minimo regolamentare. In questo scenario e con un limite di detenzione di 3.000 euro per persona, "troviamo che lee non sarebbe stato necessario alcun finanziamento aggiuntivo dell'Eurosistema", si legge nel documento.In altre parole, il limite di detenzione di euro digitali di 3.000 euro a persona, "avrebbe avutoe sul bilancio dell'Eurosistema, anche in scenari estremamente pessimistici"."I tassi di mercato e ufficiali, la disponibilità di garanzie e riserve, le riserve di liquidità e la disponibilità delle banche a ridurle, sono tutti fattori determinanti nelle scelte di portafoglio delle banche - viene spiegato - Questi fattori interagiscono e cambiano nel tempo. Inoltre, la banca centrale terrà conto preventivamente di un imminente euro digitale al momento di decidere il suo quadro operativo e la sua offerta di riserve. Per valutare adeguatamente l'impatto effettivo di un euro digitale sulle banche dell'area euro e sugli Stati membri dell'UE, è pertantodell'euro digitale".