Piazza Affari fanalino di coda in Ue: attesa per Minutes Fed

(Teleborsa) -, che si fermano a ridosso della parità,, che sconta i dati dell'inflazione e la risalita della sterlina,, che si è riallineata ai nuovi valori di mercato dopo esser rimasta chiusa ieri per la festività del Ferragosto. Senza direzione procede intanto l'in attesa della pubblicazione dellequesta sera.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,089. L'è sostanzialmente stabile su 1.900,8 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 80,97 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +172 punti base, aumentando di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,34%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,14%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,44%, e poco mosso, che mostra un -0,1%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,93%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,83%, continuando la seduta a 30.195 punti.Sulla parità il(+0,07%); sulla stessa tendenza, senza direzione il(+0,16%).di Piazza Affari, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,16%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,76%.avanza dello 0,55%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude a -3,59%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,99%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,94%.del FTSE MidCap,(+3,44%),(+2,86%),(+2,20%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che segna n -4,84%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,05%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,86%.