Piazza Affari in calo dopo festività, mercati europei sulla parità

(Teleborsa) -, che torna agli scambi dopo la festività di ieri, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Sul fronte macroeconomico, l' è rallentata secondo attese nela luglio, raggiungendo il tasso annuo più basso dal febbraio 2022, anche se ci sono stati maggiori segnali di pressione nei prezzi core e nei servizi.A pesare sul sentiment sono anche le, dove i prezzi delle nuove case sono scesi a giugno per la prima volta quest'anno. Ciò segue l'inatteso taglio dei tassi operato ieri dalla banca centrale cinese e una lunga serie di dati deboli per la prima parte dell'anno.Gli operatori attendono iche saranno diffusi questa sera e potrebbero fornire possibili segnali sulle prossime mosse della Fed.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,092. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%.Sale molto lo, raggiungendo +171 punti base, con un deciso aumento di 9 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,34%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,23%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Giornata "no" per la, in flessione dello 0,80% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 30.220 punti, in calo dello 0,75%. Leggermente negativo il(-0,42%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il(-0,37%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,97%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,67%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,63%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,64%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,48%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,30%),(+1,08%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,00%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,49%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,34%.