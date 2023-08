TLC, Asstel: "Soddisfazione per istituzione Fondo di solidarietà bilaterale"

(Teleborsa) -esprime in una nota soddisfazione per la firma del, di concerto con ildel decreto con cui si istituisce ilper assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell`attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale."La filiera TLC sta attraversando una profonda trasformazione – ha commentato il– da qui la necessità di una piena e fattiva collaborazione con le Istituzioni preposte per favorire la sostenibilità del settore attraverso l'istituzione del Fondo di solidarietà. Grazie a questo strumento, la filiera potrà avviare interventi per accompagnare il ricambio generazionale del settore e aggiornare le competenze del personale in essere per rispondere anche ai modelli di business che gli operatori stanno ampliando verso nuovi settori e servizi, per effetto degli abilitatori digitali quali i big data, il cloud, l'Iot, la cybersecurity, il 5G. In considerazione della rilevanza nazionale del settore delle telecomunicazioni, si auspica un supporto economico pubblico, aggiuntivo al finanziamento da parte di imprese e lavoratori, che ne acceleri la piena operatività soprattutto nella fase di avvio".Il decreto dà seguito a quanto condiviso in occasione del rinnovo del CCNL TLC del 12 novembre 2020 e dello specifico accordo del 20 aprile 2022.