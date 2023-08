Usa, Yellen: "Un anno prospero per l'Inflation Reduction Act"

(Teleborsa) - "L'azione per il clima più audace nella storia della nazione". È con queste parole che lain un intervento pubblicato ieri sul "The Wall Street Journal" torna a ribadire la spinta positiva data all'economia dall', a un anno dalla sua entrata in vigore. "Quando ho tenuto il mio primo importante discorso sul clima alla fine degli anni '90, molti consideravano ancora astratti e remoti gli effetti del cambiamento climatico. Non più. Oggi – sottolinea– nessuno può ignorare la crescente evidenza dell'effetto destabilizzante del cambiamento climatico sul nostro pianeta e sul nostro modo di vivere. Gli americani lo stanno testimoniando in prima persona quest'estate. Da Phoenix a Miami, gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un caldo estremo. Gran parte del paese è stata avvolta dal fumo degli incendi all'estero, mentre altre zone stanno subendo inondazioni e siccità. Questi fenomeni hanno un grave costo economico, sia in termini di capacità produttiva persa sia nella loro potenziale minaccia a lungo termine per la stabilità macroeconomica. Un anno fa, il presidente Biden ha firmato l'Inflation Reduction Act. È l'azione per il clima più audace nella storia della nazione, quella che ci spinge verso un'economia a zero emissioni entro il 2050. Nel tempo, l'Inflation Reduction Act ridurrà il costo delle tecnologie energetiche pulite, il che aumenterà la loro adozione e ridurrà le emissioni a livello globale"."La legge – prosegue la– è anche progettata per promuovere altri due obiettivi: opportunità economiche e resilienza. Sta già funzionando su entrambi i fronti. Costruire un'economia basata sull'energia pulita è una delle più grandi trasformazioni economiche della nostra vita. Gli investimenti globali nell'energia pulita hanno raggiunto più di un trilione di dollari all'anno. Per troppo tempo gli Stati Uniti non hanno avuto una strategia concertata per guidare lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio e altre industrie del futuro. Con l'Inflation Reduction Act, stiamo realizzando quella che io chiamo economia "moderna dal lato dell'offerta": un quadro politico che anima gran parte della 'Bidenomics'. Include investimenti governativi per mobilitare capitali privati, stimolare la crescita economica e aiutare gli Stati Uniti a raggiungere i propri obiettivi climatici"."Dall'approvazione dell'Inflation Reduction Act, abbiamo iniziato a fornire la certezza a lungo termine che le aziende devono investire su larga scala. Con l'aumento degli incentivi fiscali sul lato della domanda e dell'offerta, – ha sottolineato– le aziende del settore dell'energia pulita stanno trovando opportunità commerciali ancora più grande per investire negli Stati Uniti, creando posti di lavoro americani di alta qualità e ben pagati. L'Inflation Reduction Act sta contribuendo ad alimentare un boom della spesa per la costruzione di fabbriche negli Stati Uniti, che è raddoppiata in termini reali dalla fine del 2021. Da quando il presidente Biden è entrato in carica, le aziende hanno impegnato oltre 500 miliardi di dollari in investimenti in energia pulita e produzione"."Sto vedendo questi germogli verdi emergere in tutto il paese. A Las Vegas questa settimana, ho parlato con i membri di un sindacato dei lavoratori elettrici che ha definito l'Inflation Reduction Act una '. La legge – ha proseguito Yellen – richiede alle aziende di pagare i salari prevalenti e rispettare i requisiti di apprendistato per sfruttare appieno il valore di molti dei suoi incentivi. La legge promuove gli investimenti nelle comunità a basso reddito e in quelle storicamente dipendenti dai posti di lavoro e dalle entrate derivanti dai combustibili fossili. Come esempio dell'impatto iniziale della legge, i commentatori stanno ora soprannominando il Midwest e il Sud come la nuovaa causa dell'aumento delle fabbriche di batterie per veicoli elettrici lì. L'espansione delle opportunità economiche non è solo moralmente giusta, ma è anche una buona economia. La ricerca ha dimostrato che gli investimenti nelle comunità meno servite possono offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ciò significa che le risorse dei contribuenti vengono spese in modo più produttivo e i benefici per l'economia in generale vengono amplificati"."L'Inflation Reduction Act sta anche rafforzando la nostra. Mentre i prezzi del petrolio sono diminuiti in modo significativo nell'ultimo anno, il loro picco dopo la brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia – ha evidenziato Yellen – ha causato notevoli difficoltà a molte famiglie. Costruire un'economia basata sull'energia pulita significa ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dai combustibili fossili e l'esposizione ai regimi autocratici che li controllano, fornendo maggiore certezza alle famiglie e alle imprese sui loro costi energetici. L'Inflation Reduction Act mira a rendere questa transizione più facile per le famiglie attraverso risparmi sui costi di veicoli elettrici, pompe di calore e altri apparecchi ad alta efficienza energetica. Ma la nostra strategia – ha affermato – è più ambiziosa di così. Promuovere la sicurezza energetica degli Stati Uniti significa anche ridurre i rischi di un'eccessiva concentrazione nelle nostre catene di approvvigionamento critiche di energia pulita, che creano potenziali punti di strozzatura e aumentano la probabilità di interruzione. Il duplice approccio dell'Inflation Reduction Act inizia con la costruzione della nostra base industriale, incoraggiando al tempo stesso le aziende a lavorare con partner commerciali di fiducia su catene di approvvigionamento globali sicure per input e prodotti di energia pulita. Lo scorso anno abbiamo iniziato a stabilire meccanismi formali per facilitare questi sforzi. L'Inflation Reduction Act – ha concluso Yellen – è un punto di svolta nello sforzo nazionale per preservare il pianeta e plasmare un futuro economico prospero, inclusivo e resiliente".