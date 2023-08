Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità., protagonista di una sessione in rosso. Sul fronte macroeconomico, l'inflazione è rallentata secondo attese nel Regno Unito a luglio, raggiungendo il tasso annuo più basso dal febbraio 2022, anche se ci sono stati maggiori segnali di pressione nei prezzi core e nei servizi. In Eurozona, la produzione industriale è risultata migliore delle attese a giugno, mentre PIL e occupazione del secondo trimestre sono state confermate in rialzo nella seconda lettura di Eurostat.degli investitori continuano a essere le, dove i prezzi delle nuove case sono scesi a giugno per la prima volta quest'anno. Ciò segue l'inatteso taglio dei tassi operato ieri dalla banca centrale cinese e una lunga serie di dati deboli per la prima parte dell'anno.Gli operatori attendono iche saranno diffusi questa sera e potrebbero fornire possibili segnali sulle prossime mosse della Fed.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,092. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.905,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 81,23 dollari per barile.Sale molto lo, raggiungendo +171 punti base, con un deciso aumento di 9 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,34%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,22%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,35%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto., si muove sotto la parità il, che scende a 28.311 punti, con uno scarto percentuale dello 0,44%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 30.334 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,16%); leggermente positivo il(+0,25%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,29%),(+1,55%),(+1,00%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,27%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,40%.scende dell'1,61%. Calo deciso per, che segna un -1,58%.Tra i(+3,54%),(+2,82%),(+2,26%) e(+1,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,79%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,03%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,93%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,83%.