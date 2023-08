Amazon, nuove commissioni per i venditori terzi

Amazon

(Teleborsa) -ha deciso di imporreaiche spediscono i loro prodotti ai clienti invece di utilizzare il servizio di evasione dell’azienda. Dal 1° ottobre, l’azienda infatti riceverà una percentuale del 2% su ogni prodotto venduto dai commercianti che aderiscono al programmadi Amazon, o un minimo di 0,25 dollari per articolo, secondo una comunicazione inviata dall’azienda.Il programma Sellers Fulfilled Prime è stato lanciato nel 2015 e consente ai commercianti di mostrare un badge Prime sulle loro inserzioni senza utilizzare il servizio di adempimento di Amazon, Fulfillment by Amazon. In cambio, idevono evadere gli ordini con consegna in uno o due giorniper i, che pagano una quota mensile per ottenere spedizioni più veloci e altri vantaggi.Amazon ha sospeso l’iscrizione al programma qualche anno fa, affermando che non offriva la stessa esperienza di alta qualità che i clienti si aspettano da Prime. Due mesi fa, l’azienda di e-commerce ha però dichiarato che avrebbe riaperto le iscrizioni. Nell’avviso, l’azienda ha anche detto che avrebbe imposto nuovi requisiti per cose come ladelle consegne.