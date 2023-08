Exor ha acquistato quota Philips grazie a derivati Goldman Sachs

Exor

Philips

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, la holding della famiglia Agnelli, è stata in grado diin, gruppo olandese attivo nella tecnologia e nella sanità,?di. In questo modo, la transazione è stata effettuata senza attivare le comunicazioni normalmente richieste se una società accumula una partecipazione superiore al 3%, 5%, 10% o 15% in una società quotata.Secondo quanto si legge su sito della Dutch Authority for the Financial Markets (AFM), con operazioni datate 14 agosto, Goldman Sachs aveva costruito una partecipazione totale del 12,17% sul capitale di Philips, di cui ilera classificata come, quindi costruita con strumenti derivati. Scendendo nei dettagli, questa posizione includeva 95 milioni di opzioni call.