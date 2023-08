Filippine, banca centrale lascia tassi al 6,25%

(Teleborsa) - Laha lasciatodi riferimento alper la terza riunione consecutiva.Le ultime proiezioni della Bangko Sentral ng Pilipinas continuano a mostrare un, nonostante un percorso dell'inflazione generalmente più elevato rispetto alla precedente previsione della riunione di politica monetaria di giugno, che riflette principalmente l'impatto dei prezzi internazionali più elevati del petrolio.L'dovrebbe raggiungere il, mentre le previsioni di inflazione media per il 2024 e il 2025 si attestano rispettivamente al 3,3% e al 3,4%. Nel frattempo, le aspettative di inflazione per il 2023 sono rimaste stabili, mentre quelle per il 2024 e il 2025 sono leggermente diminuite.Le autorità hanno notato che "èman mano che la domanda repressa diminuisce e il pieno impatto del precedente inasprimento della politica monetaria continua a manifestarsi", si legge nella nota diffusa al termine della riunione odierna.