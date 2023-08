Fisco, tutte le scadenze del 21 agosto

(Teleborsa) - Dopo la consueta sospensione feriale, il calendario fiscale riparte da. In particolare lein programma riguardano gli adempimenti periodici IRPEF, IVA e INPS, ma anche il versamento della seconda rata delle imposte sui redditi con maggiorazione e quella che riguarda i contributi dovuti da artigiani e commercianti. In totale sonofissate per quella data.L’appuntamento nella prima giornata di ripartenza riguardache dovranno versare le ritenuteoperate sui redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo e sulle provvigioni erogati nel mese di luglio 2023. Nella stessa giornata dovrà essere poi effettuato il versamento deidi competenza dello stesso periodo. Chiamati a versare l’importo dovuto, infine, sia i contribuenti con liquidazione IVA mensile che trimestrale.Il 21 agosto è tempo di versamenti anche per tutti i soggetti titolari diche devono versare la seconda rata delle imposte sui(Soggetti ISA e forfettari), così come sarà il termine ultimo anche per il pagamento della seconda rata dei contributi di. Nella stessa giornata dovrà essere effettuato il versamento dei contributi INPS di competenza dello stesso periodo.Ilè invece fissata la scadenza per il pagamento della terza rata delle imposte sui redditi dovuta dai contribuenti non titolari di partita IVA.