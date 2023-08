Lenovo, trimestrale sotto le attese per debolezza domanda PC

Lenovo

(Teleborsa) -, multinazionale cinese attiva nel settore informatico, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023-2024 con undi 12,9 miliardi di dollari (-24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e undi 191 milioni di dollari (-66% rispetto a un anno fa). Gli analisti, secondo un consensus Refinitiv, si aspettavano ricavi per 13,8 miliardi di dollari e un utile netto di 212,5 milioni di dollariI ricavi dell'area di business Intelligent Devices Group sono diminuiti a 10,3 miliardi di dollari (-28% su base annua) a causa delle sfide del mercato, ma Lenovo ha(quota di mercato del 23,2%)."Lo scorso trimestre, lo scenario globale ha presentato delle sfide e il business legato all'hardware ha proseguito la sua fase di aggiustamento, ma abbiamo continuato a mettere in atto la nostra strategia - ha commentato il- Ile una redditività sostenuta. I ricavi delle attività non-PC del gruppo è ulteriormente aumentato di anno in anno, dimostrando l'efficacia dei nostri motori di crescita diversificati, e rimango cautamente ottimista sulla ripresa del nostro business nei prossimi trimestri".