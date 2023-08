Stellantis investe 100 milioni di dollari per produzione di litio geotermico in USA

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, e Controlled Thermal Resources (CTR) hanno annunciato unda parte di Stellantis per, descritto come "il più importante al mondo dedicato al litio geotermico", che consentirà di produrre fino a 300.000 tonnellate di carbonato di litio equivalente all'anno.Il progetto Hell’s Kitchen di CTR, nella contea di Imperial, California, prevede l'utilizzando energia da fonti rinnovabili e vapore per ottenere prodotti di litio per batterie green in un processo totalmente integrato. Il litio prodotto a Hell's Kitchen consentirà ai veicoli BEV di Stellantis distatunitense.Le aziende hanno inoltre, cosicché ora CTR si è impegnata a fornire fino a 65.000 tonnellate di idrossido di litio per batterie (LHM) all'anno per i dieci anni di durata del contratto. Il nuovo accordo incorpora il contratto originale, firmato a giugno 2022, che prevedeva la fornitura di fino a 25.000 tonnellate di LHM all'anno."La nostra spinta alla decarbonizzazione, leader del settore, si fonda su sistemi produttivi a basse emissioni e su una filiera sostenibile per la realizzazione dei nostri veicoli elettrici - ha dichiarato il- Il recente accordo con CTR è un elemento importante del nostro impegno a favore dei clienti e del pianeta nel percorso da noi intrapreso per offrire una mobilità pulita, sicura e accessibile in Nord America".