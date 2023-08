Banca Sistema, Intermonte taglia target price e conferma Outperform

Intermonte

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, a(da 1,75 euro) e confermato la. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 , con gli analisti descrivono come sostanzialmente in linea alle attese, nonostante qualche debolezza sul NII.Gli analisti hannoa causa di un NII più debole e costi più elevati, parzialmente compensati da maggiori proventi e commissioni di negoziazione. Per quanto riguarda il 2024 e il 2025, hanno solo affinato le stime di EPS (rispettivamente -0,9% e +2,1%) in quanto prevedono miglioramenti graduali dei margini e una performance commerciale ancora positiva che potrebbe migliorare ulteriormente grazie a una base patrimoniale più elevata."Riteniamo che il management abbia giustamente aumentato la raccolta retail attraverso una duration maggiore (depositi a termine), che ha un impatto negativo temporaneo sulla redditività a causa dello spread negativo sul business degli income-backed loan - si legge nella ricerca -con una graduale ripresa prevista già nel secondo semestre 2023".