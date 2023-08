Borse asiatiche negative su attese per tassi USA e intervento banca centrale cinese

Nikkei 225

(Teleborsa) -fra i timori di nuovie le voci di un, dopo lo scoppio di una nuova crisi del mercato immobiliare cinese. La PBOC aveva già annunciato ieri che avrebbe provveduto alla faccenda. Nel frattempo è intervenuta la notizia delSi muove in frazionale ribasso la borsa Tokyo, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,65%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; con analoga direzione, in discesa Seul (-0,79%).In rosso anche le borse cinesi, conche continua la giornata all'1,06%. Depresso il mercato di(-1,78%).In lieve ribasso(-0,5%); consolida i livelli della vigilia(-0,11%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 17 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,16%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%.Il rendimento dell'tratta 0,63%, mentre il rendimento delè pari 2,57%.