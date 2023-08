Gas, indice IGI scende a 31,52 euro. Quotazioni su ad Amsterdam

(Teleborsa) -. Il valore dell'(Italian Gas Index) per il 18 agosto è pari a, in ribasso rispetto ai 32,69 euro/MWh relativi alla giornata di ieri 17 agosto.L'indice IGI è calcolato dal Gestore dei Mercati Energetici - GME per ciascun giorno-gas, sulla base dei prezzi delle transazioni concluse sul mercato del gas naturale (MGAS).Frattanto, le. Il contratto di settembre sul, benchmark per il mercato europeo, si attesta all'ICE arispetto al prezzo di riferimento di ieri di 36,82 euro/Mwh.