Gran Bretagna: vendite dettaglio a picco, sterlina in rialzo

(Teleborsa) -, registrando una contrazione più pronunciata di quanto atteso dagi anallisti. Secondo l'Office for National Statistics, lea luglio hanno segnato un, dopo il +0,6% registrato a giugno (da un +0,7% preliminare). Il dato risulta inferiore alche indicava un calo limitato asi registra unapiù ampia delledopo il -1,6% di giugno (rivisto da un -1%).Le, che escludono i carburanti, sonodopo il +0,7% del mese precedente, a fronte di undal mercato., il dato core ha segnato unrispetto al -1,6% precedente ed alDati che scontano la stagnazione delle vendite registrata in une che sembrano confermare una, mentre si temono ulterioriper calmare un'inflazione in rallentamento al 6,8%, ma ancora troppo lontana dal target del 2%., attestandosi a 1,2725 contro il dollaro, che ora cede lo 0,2% contro la valuta britannica.