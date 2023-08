Patto di Stabilità, BCE: fondamentale un accordo entro la fine dell'anno

(Teleborsa) - La"sollecita i legislatori dell'Unione a raggiungere un accordo sulla riforma del quadro di governance economica non appena possibile e al più tardi entro la fine del 2023". Nelsulla riforma del Patto di Stabilità pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, Francoforte ritiene un rapido accordo sulla riforma "fondamentale per ancorare le aspettative per la sostenibilità del debito e la crescita sostenibile e inclusiva". Senza "un rapido accordo" e "una rapida istituzione di un quadro di bilancio credibile, trasparente e prevedibile – sostiene la BCE – si potrebbe creare incertezza e ritardare indebitamente il necessario adeguamento fiscale e l'impeto per riforme e investimenti".Per quel che riguarda le, la BCE "accoglierebbe con favore ulteriori progressi in aspetti del quadro dieconomica dell'Unione relativi all'area dell'euro, come un coordinamento più efficace dell'orientamento della politica di bilancio dell'area dell'euro e l'istituzione di una capacità di bilancio centrale permanente debitamente progettata".Nel parere sulla proposta dilaha inoltre affermato che è "cruciale" che "gli aggiustamenti di bilancio non arrechino danni agli". In particolare, negli impegni di aggiustamento dei conti "raccomanda che siano incluse ulteriori salvaguardie per garantire un aumento negli investimenti per le priorità critiche della politica, come la transizione verde e digitale".A giugno durante la riunione dell'il ministro delle Finanze,, aveva avanzato la richiesta di una '' temporanea alla regola sulla spesa chiedendo considerazione per gli investimenti prioritari, in particolare sulla transizione.Nel parere sono contenuti infineper quanto riguarda il completamento dell’. "Data l’importanza di un robusto quadro a livello dell’Unione per il coordinamento della politica economica e di bilancio nel contesto dell’unione monetaria", la BCE ha sottolineato "la necessità di ulteriori progressi su aspetti specifici dell'area dell’euro". "Lo sviluppo di un quadro per monitorare e guidare l’orientamento della politica didell'area dell'euro è importante per fornire una controparte alla politica monetaria, in quanto esso può contribuire a garantire che la politica monetaria e la politica di bilancio si completino meglio a vicenda"."Inoltre – conclude la BCE –, permane la necessità di una capacità di. Tale strumento, se progettato in maniera appropriata, potrebbe svolgere un ruolo nel rafforzamento dellamacroeconomica nell’area dell’euro nel lungo periodo, anche attraverso investimenti, sostenendo inoltre la politica monetaria unica. A tal fine, una capacità di bilancio centrale permanente dovrebbe avere dimensioni sufficienti e finanziamenti permanenti".