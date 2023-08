Piazza Affari in discesa con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

DiaSorin

Banca MPS

Nexi

Saipem

Iveco

Pharmanutra

Caltagirone SpA

Piaggio

El.En

Tod's

Antares Vision

Carel Industries

WIIT

(Teleborsa) -, che scontano un certo pessimismo per la chiusura negativa di Wall Street e dell'Asia, Ad intimorire gli operatori concorre la, ma pesano anche lein USA ed UE.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,088. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.893 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 80,54 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +173 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,33%.in rosso, che mostra un decremento dello 0,60%, discesa moderata per, che cede lo 0,49%, debole pensosa, con un calo dello 0,66%., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,60%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.707 punti. Leggermente negativo il(-0,38%); sulla stessa linea, in lieve ribasso il(-0,48%).di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,78%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,65%.Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -2,14%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%.scende dell'1,58%.Tra i(+1,62%),(+1,23%),(+1,18%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,66%.Calo deciso per, che segna un -1,66%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,37%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,29%.