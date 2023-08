Wall Street chiude in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) -, che è tornata a scontare le preoccupazioni per nuovi rialzi dei tassi, a parte la "pausa" pressoché scontata di settembre. A pesare ha contribuito anche la performance negativa di Wal-Mart. Il, ha chiuso in flessione dello 0,84%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi avviata martedì scorso; sulla stessa linea l', che si ferma a 4.370 punti con un calo dello 0,77%. In ribasso il(-1,08%); come pure, in rosso l'(-0,72%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,58%),(-1,01%) e(-0,96%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,29%),(+1,67%),(+1,00%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,69%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,83%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,24%.(+7,40%),(+3,29%),(+1,01%) e(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,08%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,65%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,26%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,23%.