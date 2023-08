Algebris: positivi su mid & small cap italiane, occasioni a livello valutativo

(Teleborsa) - "Ci aspettiamo una, al contrario di quanto è stata la prima parte, in quanto stiamo vedendo delle occasioni a livello valutativo molto forti, anche grazie ai flussi di soldi che stanno arrivando - e si stanno iniziando a vedere - dal PNRR". Lo ha affermato, Italian Equity Portfolio Manager presso Algebris Investments, nell'Algebris Mid-Year Updates 2023."Abbiamo assistito a una prima parte dell'anno molto forte sul mercato azionario italiano, trainata soprattutto dalle large cap: infatti abbiamo un FTSE MIB con ritorni superiore al 20%, trainato fondamentalmente dai finanziari, e contrariamente a quanto successo storicamente una parte più Mid & Small Cap - in particolare l'indice STAR - che è rimasta molto indietro, conanche superiori al 20%", ha spiegato Mori."Il fenomeno è secondo noi è soprattutto da ascriversi a unasul mercato,che è salita, stretta da parte delle, che hanno creato uno scenario positivo per le banche, che hanno potuto beneficiare bisogno di maggiori utili da spread e da tassi di interesse - ha aggiunto - Viceversa, per le Mid & Small Cap quando si ha uno scenario inflattivo e di rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, e di drenaggio di liquidità, questo porta a delle sotto-performance"."Parlando di valutazioni, il mercato delle Mid & Small Cap ha avuto un- ha evidenziato, Equity Portfolio Manager presso Algebris Investments - Questo è dovuto ai prezzi che sono stati generalmente fermi e invece degli utili che sono in crescita; questo ha portato il mercato a trattare a 12 volte gli utili del 2024 e a circa 6 volte l'EV/EBITDA del 2024. Noi pensiamo che, in quanto l'economia italiana sta sovra-performando le altre economie europee e anche sovra-performando le stime che si avevano a inizio anno"."Ormai, sia se guardiamo le valutazioni rispetto alla storia di questo mercato sia se le guardiamo rispetto al contesto degli altri listini Mid & Small Cap europei - ha aggiunto - Pertanto, riteniamo che l'opportunità di investimento adesso sia particolarmente interessante e pensiamo che le paure recessive sul 2023 siano fortemente sovrastimate dal mercato, e che quindi le, supportate dai piani governativi che sono in atto che finalmente stanno cominciando ad arrivare all'economia reale, a anche in alcuni segmenti su cui sono stati leggermente più lenti come ad esempio il settore dell'informatica e della digitalizzazione".