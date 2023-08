Arkifi raccoglie 9 milioni di dollari. Costruisce strumenti di analisi finanziaria

(Teleborsa) -, unabasata sull'intelligenza artificiale che fornisce strumenti per l'automazione del flusso di lavoro a società d'investimento, haguidato da Khosla Ventures e Nyca Partners, con la partecipazione di Soma Capital, MVP Ventures, GSBackers, Valiant Capital Employee Fund, Correlation VC e G&H Partners.L'azienda ha creato uno strumento di automazione del flusso di lavoro che, come recuperare informazioni, costruire modelli finanziari, spiegare i risultati e interpretare altri modelli."Questo è un momento entusiasmante per costruire un'azienda che- ha affermato Hesam Motlagh, co-fondatore e CEO di Arifki - Con l'esperienza combinata di intelligenza artificiale di Khosla Ventures e l'esperienza finanziaria di Nyca, siamo onorati ed entusiasti di iniziare a costruire la nostra azienda".