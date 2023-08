Banca Ifis, Antitrust non avvia istruttoria su acquisizione Revalea

Banca Ifis

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hacon riguardo all' operazione con cui, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, ha acquisito Revalea, società appartenente al gruppoe nata nel 2022 dallo scorporo di NPL derivanti da attività di acquisizioni di portafogli di sofferenze.L'Antitrust ha affermato che la concentrazione in esame "effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante".Nel provvedimento viene spiegato che, per quanto riguarda i mercati nazionali dell'acquisto di crediti non performing, nella suddivisione tra garantiti e non garantiti, in entrambi i casi la; la quota congiunta con il gruppo Ifis rimane di poco superiore nel primo caso (crediti non performing garantiti), mentre non supera comunque il 10-15% nel secondo (crediti non performing non garantiti).Inoltre, l'AGCM rileva, tanto a monte quanto a valle, la, quali nel primo caso (acquisto di crediti) Intrum, Amco, Hoist, e nel secondo (gestione e recupero crediti) la stessa Intrum,, Cerved Credit Management (quest'ultimo mercato è inoltre caratterizzato dalla presenza di un ampio insieme di piccole società di recupero crediti dislocate sull’intero territorio nazionale).