Cina, rumors: banche statali attive sul mercato per sostenere lo yuan

(Teleborsa) - Lestarebbero attivamente, in una mossa per aumentare il costo della vendita allo scoperto della valuta cinese. Lo scrive Reuters, citando tre persone a conoscenza della questione.L'irrigidimento della liquidità offshore dello yuan potrebbe, ha evidenziato una delle fonti. Il costo della vendita allo scoperto dello yuan è effettivamente salito in queste ore, hanno detto le fonti.Già la scorsa settimana erano uscite indiscrezioni sul fatto che le autorità cinesi avrebbero detto alle banche statali diper prevenire un'impennata della volatilità dello yuan.Intanto, questa mattina la(PBoC), ovvero la banca centrale della grande economia asiatica, ha tagliato di 10 punti base, al 3,45%, il(LPR) a un anno, tra i tassi preferenziali offerti dalle banche commerciali alla clientela migliore e riferimento per quelli applicati agli altri prestiti, in una mossa attesa negli sforzi per rilanciare un'economia in sofferenza.