Country Garden via dall’indice Hang Seng dal 4 settembre

(Teleborsa) - Il titolosarà rimosso dall’indice Hang Seng di Hong Kong a partire dal 4 settembre. La decisione arriva dopo l’ultima revisione trimestrale del benchmark.Le azioni della società immobiliare cinese saranno sostituite dall’azienda farmaceuticaLunedì 14 agosto, dopo la sospensione delle negoziazioni di alcune sue obbligazioni, le azioni di Country Garden sono crollate al minimo storico. La società è sull'orlo del default e deve effettuare entro i classici 30 giorni alcuni pagamenti degli interessi sulle obbligazioni in dollari, su cui risulta inadempiente dallo scorso 6 agosto.Country Garden, uno dei più grandi promotori immobiliari cinesi, aveva annunciato la sospensione della compravendita di 11 serie di obbligazioni onshore, non avendo potuto onorare due cedole obbligazionarie in dollari per un valore di 22,5 milioni di dollari, ad inizio di agosto.L'annuncio è arrivato dopo che vari media cinesi avevano scritto che l'azienda stava cercando una potenziale ristrutturazione del debito, dopo aver accusato una maxi perdita di 7,6 miliardi di dollari americani nella prima metà del 2023.