Credemfactor, utile record a 7,4 milioni di euro nel primo semestre

Credem

(Teleborsa) -, società del gruppospecializzata nel factoring, ha chiuso ilcon un risultato lordo di gestione di 10,9 milioni di euro (+47,8% a/a), un utile lordo pari a 11,1 milioni milioni di euro (+39,4% a/a), un, a conferma della solidità e della qualità del core business societario. In crescita anche gli impieghi, pari a 1.078 milioni di euro (+2,8% a/a), e il numero dei clienti (+4,4%)."Il 2023 coniuga la crescita dimensionale della società con un, proseguendo così quel programma di evoluzione societaria lanciato nel 2020 - ha dichiarato il- Il mio riconoscimento per i risultati raggiunti va rivolto senz'altro ai nostri clienti che ci hanno dato fiducia e alle nostre persone che con impegno e passione quotidiana stanno trasformando la società rendendola capace di affrontare le nuove sfide digitali e di sostenibilità, accompagnando i nostri clienti in un percorso di digital transformation"."Una strategia aziendale realizzata grazie allecon le reti commerciali di Credem e delle società del gruppo, un unicum di sistema che consente di migliorare la customer experience dei nostri clienti, con un occhio alla sostenibilità e all'ambiente", ha aggiunto.Entro il 2023 l'è raggiungere oltre 1,5 miliardi di euro di impieghi e 2.670 clienti cedenti.