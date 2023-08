Formazione e lavoro, da settembre in arrivo la nuova piattaforma web: mancano però le istruzioni

(Teleborsa) - Debutterà a settembre il(Siisl), la nuova piattaforma, istituita presso il ministero del Lavoro, che aiuterà chi è in cerca di lavoro ad attivare percorsi personalizzati per trovare un’e a favorire. Un'infrastruttura molto articolata che coinvolge diverse amministrazione e consente (almeno questo è uno degli obiettivi principali) una effettiva interoperabilità tra altri sistemi e quindi l’incrocio dei dati. Per capire come funzionerà Siisl il riferimento è un decreto interministeriale di 10 articoli atteso in Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni.Transiteranno in Siils i richiedenti e i beneficiari le due nuove misure che sostituiranno il Rdc, vale a dire l’e il(quest’ultimo debutterà a settembre).Su quest'ultimo fronte si attendono però maggiori indicazioni. Il supporto per la formazione e il lavoro insieme all’assegno di inclusione, da gennaio 2024, sostituirà definitivamente il reddito di cittadinanza. Anche uno spot andato in onda nell'ultima settimana ha confermato la data del 1° settembre come primo giorno utile per richiedere ilche spetta a chi ha unfino a 6.000 euro. Mancano però iper passare all’operatività e le istruzioni per presentare domanda all’INPS.La partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate garantirà l’accesso a un bonus di 350 euro per un massimo di 12 mesi. Per presentare domanda all’INPS si deve avere un’età compresa tra; appartenere a uncon ISEE fino a 6.000 euro; non poter accedere all’Assegno di inclusione o non essere considerato nella scala di equivalenza.In relazione al, al possesso di beni durevoli, all’assenza di dimissioni volontarie o all’assenza di misure cautelari o di condanna, invece, è necessario trovarsi nelle stesse condizioni previste per l’Assegno di Inclusione, l’altra misura sostitutiva del reddito di cittadinanza che partirà invece da gennaio.All’interno di Siisl saranno quindi presenti tre piattaforme. La prima è quella di attivazione per l’, accessibile da parte dei richiedenti l’, dove potranno tra l’altro ricevere indicazioni per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, pena la perdita del sussidio. Questa piattaforma è accessibile anche da parte di coloro che riceveranno ilper avere tutte le indicazioni sui corsi di formazione.La seconda piattaforma è il sistema informativo unitario per beneficiari dele dell’che detiene e gestisce le informazioni necessarie per la Did (la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), la profilazione quali-quantitativa, il patto di servizio personalizzato, la scheda anagrafica del beneficiario, l’orientamento specialistico, le altre misure di politica attiva, l’adesione a progetti di utilità collettiva, la gestione delle vacancies. La terza piattaforma è quella per il, che servirà appunto a sostenere i soggetti più bisognosi di assistenza.