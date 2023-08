Ifo, settore costruzioni in crisi: ordini in costante calo

(Teleborsa) -: a luglio ilha riportato unarispetto al 34,5% di giugno ed al 10,8% di un anno prima. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio dell'Istituto di ricerca economica"Si sta preparando una tempesta. Dopo molti anni di espansione, ora i tassi di interesse più elevati e il drastico aumento dei costi di costruzione stanno soffocando i nuovi affari", spiega, responsabile ricerche dell'Ifo, che agigunge "le imprese di costruzioni residenziali sono sottoposte a un'enorme pressione. Non solo gli ordini esistenti vengono continuamente annullati, ma arrivano anche sempre meno nuovi ordini".Resta critico anche il problema degli, in atto dalla primavera del 2022:si è lamentato di, in calo rispetto al 19,2% del mese precedente, ma la media di lungo periodo era del 3,1% e per gli anni fino al 2021 dell'1,5%. "Le imprese di costruzioni residenziali sono sottoposte a un'enorme pressione. Non solo gli ordini esistenti vengono continuamente annullati, ma arrivano anche sempre meno nuovi ordini", afferma Wohlrabe.Molte aziende stanno ancora smaltendo l'arretrato di ordini accumulato quando i tempi erano migliori - spiega l'Istituto - ma lae mette a rischio diverse imprese. Nell'indagine più recente, ildi costruzioni residenziali ha riferito di avere, il doppio rispetto all'anno precedente., la maggior parte delle aziende intervistate si aspetta che la