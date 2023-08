KME, lettera d'intenti per operazioni su capitale Cunova

KME Group

(Teleborsa) - KME SE, controllata di, ha sottoscritto una lettera d’intenti non vincolante relativa al business dei prodotti speciali condotto da Cunova GmbH, di cui KME SE, nel gennaio 2022, aveva ceduto il controllo (55% del capitale sociale) al fondo di investimento tedesco The Paragon Fund III GmbH & Co. geschlossene Investment KG (“Paragon”).KME SE, Paragon e SDCL EDGE Acquisition Corporation, una società veicolo per acquisizioni con titoli quotati al NYSE, dove ha raccolto 200 milioni di dollari, hanno firmato una lettera di intenti non vincolante relativa ad una potenziale business combination tra Cunova e SDCL EDGE.La LOI prevede che al perfezionamento della Business Combination: una holding inglese di nuova formazione abbia ottenuto la quotazione al NYSE; Paragon incassi tutta la liquidità derivante dalla cessione; e KME SE non riceva liquidità, ma converta la partecipazione detenuta in Cunova nelle nuove azioni quotate, incrementando ulteriormente la sua partecipazione mediante il conferimento del proprio business dell’aerospace. Si tratta di un business di engineering che presenta molte analogie e potenziali sinergie con il business dei prodotti speciali di Cunova; come fornitore dei principali operatori privati internazionali nel settore aerospace, presenta rilevanti prospettive di crescita futura in linea con quelle del settore di riferimento.In base alla LOI, è previsto che al Closing della Business Combination KME SE deterrà una quota di maggioranza del 51% circa nel capitale sociale della combined entity quotata al NYSE (pari al 46% circa fully diluted in seguito all’eventuale esercizio dei private and public warrants emessi da SDCL EDGE).La Business Combination ha una importante valenza strategica per il gruppo KME, perché consente di riacquisire la maggioranza del business dei prodotti speciali, aumentandone le potenzialità mediante il conferimento dell’attività dell’aerospace, con il risultato di detenere il controllo di un business con prospettive molto rilevanti dal punto di vista strategico.