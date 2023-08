Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Piaggio

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, grazie allo sprint dei titoli bancari, in attesa del nuovo confronto per modificare la tassa sugli extra profitti. Fanno bene anche le azioniin attesa dei rispettivi CdA dopo la scomparsa di Roberto Colaninno.Sullo sfondo resta alta la preoccupazione per l'economia cinese: la banca centrale cinese ha nuovamente abbassato i tassi di riferimento nel tentativo di evitare il rallentamento della crescita.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,089. L'è sostanzialmente stabile su 1.888,9 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 81,56 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +169 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,31%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,59%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,42%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,95%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,28%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,20% rispetto alla chiusura precedente.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,70%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,25%.Buona performance per, che cresce del 2,16%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,11%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,99%),(+3,15%),(+2,90%) e(+2,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,04%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,97%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,35%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.