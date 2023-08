Ryder Cup di Guidonia: giro d’affari da mezzo miliardo per la prima edizione in Italia

(Teleborsa) - La, il terzo evento sportivo più importante al mondo dopo Olimpiadi e mondiali di calcio, andrà in scena alcircolo di proprietà della famiglia Biagiotti, dal 29 settembre al 1 ottobre 2023, preceduta dai tre giorni di avvicinamento ai match (martedì 26 settembre, mercoledì 27 settembre e giovedì 28 settembre).? Sarà ladopo quelle in Inghilterra, Scozia, Spagna, Irlanda, Galles e Francia. Il prezzo dei biglietti per assistere all'evento va dai 175 ai 610 euro a giornata, mentre gli abbonamenti settimanali partono da 1.000 euro. Attesi oltre 50mila spettatori giornalieri provenienti da decine di Paesi nel mondo. "Le stime più prudenti – riporta il Fatto Quotidiano – calcolano unche potrebbe addirittura arrivare a sfiorare il miliardo di euro".Ma non mancano le polemiche. "L'edizione italiana – rileva il Fatto Quotidiano – risulta essere la più costosa della storia della manifestazione con un budget pari a, che comprende investimenti in infrastrutture per la viabilità e l'accoglimento dei turisti, attività di marketing e promozione del circolo Marco Simone e lo sviluppo del del movimento golfistico italiano con eventi e iniziative da organizzare tra il 2016 e il 2027". L'edizione del 2018, svoltasi in Francia, – sottolinea il quotidiano – costò 40 milioni di euro, quattro volte di meno.L'incasso previsto dalla vendita di biglietti e dagli sponsor è pari a diverse decine di milioni di euro ai quali va aggiunto finanziamento pari a 60 milioni di euro di fondi pubblici e una garanzia statale da 97 milioni di euro.In tale scenario Fatto Quotidiano punta il dito anche contro l', consuetudine in questo genere di eventi sportivi. Ogni volontario è chiamato a lavorare per un minimo di 4 giorni con un turno di 6 ore. "Avremo 1.600 volontari in totale, provenienti da 30 paesi diversi. Il golf – questa la replica dell'organizzazione della Ryder Cup 2023 a Il fattoquotidiano.it – ha una forte tradizione di volontariato, così come molti altri sport/festival, comprese le Olimpiadi, e molti dei nostri volontari della Ryder Cup 2023 si sono ora offerti volontari in più Ryder Cup e si divertono a far parte di uno dei principali eventi sportivi del mondo. Abbiamo ricevuto più di 10mila candidature da parte di persone che desideravano fare volontariato presso Marco Simone. Tutti i volontari ricevono un pacchetto di abbigliamento e merchandising della Ryder Cup, oltre al catering durante l'evento, e hanno la garanzia di un biglietto per familiari/amici senza dover partecipare allo scrutinio. Ciò è coerente con altri eventi su larga scala in tutto il mondo che hanno un programma di volontariato".