Saipem, Morgan Stanley alza target price a 2,15 euro

Saipem

(Teleborsa) - Gli analisti dihannosul titolo, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, a(dai precedenti 1,85 euro per azione), confermando la raccomandazione "overweight".Il broker vedee rafforzamento del bilancio patrimoniale in linea con i target della società. La chiave - viene sottolineato - sarà la capacità di esecuzione, ma con la prospettiva di un ritorno al dividendo la valutazione attuale del titolo è attraente.Ottima la performance di, che si attesta a 1,509 euro, con unA livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 1,538 e successiva a 1,612. Supporto a 1,463.