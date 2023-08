Salario minimo, Mutti: da imprenditore d'accordo ma lo applichino tutti

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Mutti,, anche presidente di, a margine di un incontro al Meeting di Rimini ha dichiarato di essere "d'accordo sul" perché per continuare a essere competitivi e produrre eccellenze occorre un "salario dignitoso ad ogni lavoratore". Pero' "le leggi che vengono promosse" devono essere "applicate in modo omogeneo su tutta la nazione", altrimenti le "aziende che rispettano giustamente le leggi" rischiano di essere svantaggiate, ha aggiunto.Intanto continua a "crescere in modo rilevante" il prezzo delche è passato dai 92 euro di due anni fa a 150 euro di quest'anno. Ma il settore della trasformazione del pomodoro, nel pieno della, lancia un nuovo allarme legato all'incremento dei costi per il vetro. Ora "stiamo cercando di gestire al meglio al fine di ridurre al minimo l'impatto sul", ha sottolineato. Questa "non è una condizione ottimale, per fortuna abbiamo l'energia che sta riducendo. Ma – ha precisato l'amministratore delegato – ci sono altri fattori" che preoccupano le imprese del settore, "uno fra tutti ilche continua inspiegabilmente a portare aumenti. Tutto questo non fa bene ancora una volta l'economia del sistema Paese".Per il presidente di Centromarca, Francesco Mutti, la strada per riportare i prezzi del largo consumo in un alveo dipassa per il taglio del, a cui già il governo sta lavorando, ma anche per una riduzione se non un azzeramento dell'Iva su questi prodotti. La strada imboccata dal governo, di unper un trimestre, invece, non è quella giusta da percorrere, anche perché la"ha potere di vita e di morte sulle aziende".