Tokyo positiva. Debole il resto dell'Asia con la Cina avara di stimoli

(Teleborsa) - La borsa diavvia la settimana al rialzo, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche. Deboli i listini cinesi dopo che, portandolo al 3,45%. Si tratta del tasso preferenziale offerto dalle banche commerciali alla clientela migliore e riferimento per quelli applicati agli altri prestiti.La mossa, attesa dagli analisti, rientra nel piano degli sforzi per rilanciare un’economia in sofferenza alle prese con le turbolenze immobiliari e finanziarie. L’istituto centrale, invece, a sorpresa, ha lasciatoil benchmark per i mutui immobiliari.L'indice giapponesemostra un timido guadagno dello 0,27%, mentre, al contrario, si posiziona sotto la paritàIn forte calo(-1,54%); in moderato rialzo(+0,34%).Leggermente positivo(+0,27%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,30%.Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,23%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,1%.Il rendimento dell'tratta 0,65%, mentre il rendimento delè pari 2,55%.Tra i datisui mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,6 punti).