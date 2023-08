UE autorizza acquisizione di Equity Inmuebles da parte di Coral Reef e MHI

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle fusioni, l'di: il controllo congiunto di 12 immobili e attività di Equity Inmuebles da parte di Coral Reef e Melia Hotels International (MHI), tutti e tre in Spagna; il controllo esclusivo di tre proprietà e attività di Equity da parte di Coral Reef; e il controllo esclusivo di due proprietà e attività del capitale da parte di MHI.Equity possiede undistribuiti tra la Spagna continentale e le Isole Canarie. Coral Reef è una consociata indiretta al 100% dell'Abu Dhabi Investment Authority. MHI gestisce hotel in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa, Sud, Centro e Nord America e Caraibi.La Commissione UE ha concluso che l'acquisizione proposta non solleverebbe problemi di concorrenza a causa del suo. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata.