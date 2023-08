UE autorizza la creazione di una joint venture tra Scania e sennder

Volkswagen

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di unada parte della svedese Scania e della tedesca sennder.La nuova società forniràbasati su uninsieme ai servizi digitali, fisici e commerciali associati. Inizialmente sarà attivo in Germania e successivamente estenderà i suoi servizi in altri paesi europei.Scania, parte del gruppo, è unmondiale di autocarri e autobus, inclusi BEV, e un fornitore di servizi di finanziamento, assicurazione e noleggio di veicoli. sennder è unodigitale di merci su strada che fornisce un'ampia gamma di servizi di carico completo su camion in tutta Europa.La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta, dato il suo impatto limitato sul mercato. L'operazione è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata.