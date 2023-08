UE valuterà proposta di acquisizione di Nasdaq Power da parte di EEX

Deutsche Borse

(Teleborsa) - Lahapresentate da tre Stati membri dell'UE e uno Stato membro dell'EFTA perdelle attività europee di power trading e clearing del Nasdaq da parte di European Energy Exchange (EEX), ai sensi del regolamento sulle concentrazioni dell'UE.è una controllata die il. Nasdaq Power, una filiale svedese e norvegese di, fornisce un mercato regolamentato che offre servizi di negoziazione e compensazione di contratti future nordici, tedeschi e francesi per l'elettricità e quote di emissione dell'UE.La Commissione europea ha detto di essere stata invitata daa esaminare l'operazione, anche se l'acquisizione è al di sotto delle norme Ue sul ricavi delle fusioni.Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione in questa fase iniziale, e fatto salvo l'esito della sua indagine completa, viene fatto notare che l'operazione sembradi servizi che facilitano la negoziazione in borsa e la successiva compensazione dei"Tali servizi consentono l'utilizzo di contratti energetici a lungo termine con prezzi futuri prestabiliti e sono quindi fondamentali per rendere i prezzi dell'energia più stabili e prevedibili, a tutto vantaggio dei consumatori e delle imprese - si legge in una nota - È quindiper sostenere il buon funzionamento dei mercati energetici, soprattutto nell'attuale contesto di crisi energetica".