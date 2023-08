Arm, depositati documenti per quotazione sul Nasdaq. Più grande IPO dell'anno

Barclays

Goldman Sachs

JPMorgan

Mizuho

Bank of America

Citigroup

Deutsche Bank

BNP Paribas

Jefferies

HSBC

Intesa Sanpaolo

Societe Generale

(Teleborsa) -, il progettista di chip di proprietà della giapponese SoftBank, ha, in quella chee potrebbe essere l'operazione che riaccende lo sbarco in Borsa di aziende tech in un periodo molte negativo per l'arrivo sui mercati pubblici di queste società. In particolare, Arm ha richiesto di quotare le proprie ADS sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo "ARM". I dettagli dell'offerta non sono stati ancora divulgati.Al 31 marzo 2023 Arm contavaa tempo pieno in Nord America, Europa e Asia, con circa l'80% dei dipendenti concentrati su ricerca, progettazione e innovazione tecnica. La, ma ha centri operativi e di ricerca e sviluppo nel Regno Unito, in Europa, nel Nord America, in India e nell'Asia-Pacifico.Per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 2023, isono stati relativamente stabili a 2.679 milioni di dollari, rispetto ai 2.703 milioni di dollari dell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2022. Come percentuale del totale ricavi, il margine di profitto lordo è stato del 96% e il margine di utile operativo è stato del 25%. L'è stato di 524 milioni di dollari (657 milioni di dollari su base rettificata), rispetto a 676 milioni di dollari (o 663 milioni di dollari su base rettificata) dell'esercizio precedente., Arm è nata come una joint venture tra Acorn Computers, Apple Computer e VLSI Technology.alla Borsa di Londra e al mercato azionario Nasdaq dal 1998 al 2016, quando è stata acuistata e delistata dal gruppo SoftBank, che è l'azionista di controllo.Armper la sua IPO. Oltre a- l'offerta avrà 10 underwriter di secondo livello, tra cui. Un terzo livello è costituito da un gruppo di 14 società, tra cui