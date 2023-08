Baidu, secondo trimestre oltre le attese. Focus su AI

Baidu

(Teleborsa) -, il principale motore di ricerca in lingua cinese, ha chiuso ildel 2023 contotali pari a 34,1 miliardi di RMB (4,70 miliardi di dollari), in aumento del 15% anno su anno. L'è stato di 9,1 miliardi di RMB (1,26 miliardi di dollari) e il margine EBITDA rettificato è stato del 27%. L'è stato di 5,2 miliardi di RMB (718 milioni di dollari, +43% su base annuale) e l'utile diluito per ADS è stato di 14,17 RMB (1,95 dollari). L'è stato di 22,55 RMB (3,11 dollari).Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 16,86 RMB su ricavi per 33,28 miliardi di RMB."Nel secondo trimestre del 2023, Baidu Core ha accelerato la crescita dei ricavi e degli utili, spinta dallae dalla leva operativa - ha affermato, co-fondatore e CEO di Baidu."L'intelligenza artificiale generativa e i modelli linguistici di grandi dimensioni detengono un immenso potere di trasformazione in numerosi settori, presentando per noi un'importante opportunità di mercato - ha spiegato - Per rimanere al passo con i tempi,per generare risposte più creative, migliorando al contempo il rendimento della formazione e riducendo i costi di inferenza"."Nel complesso - ha aggiunto - Baidu èbasato sull’intelligenza artificiale generativa e sul LLM per promuovere una crescita sostenibile a lungo termine".