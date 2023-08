Brembo, buyback per oltre 4,4 milioni di euro

Brembo

l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di avertra il 14 e il 18 agosto 2023, complessivamente(pari allo 0,1024% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 12,908 euro, per unpari aA seguito degli acquisti appena comunicati e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, la società detiene 10.664.557 azioni proprie, pari al 3,194%del capitale sociale.Sul listino milanese, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,25%.