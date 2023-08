Dick’s Sporting Goods taglia guidance dopo trimestrale inferiore alle attese

Dick's Sporting Goods

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore di articoli sportivi omnicanale full-line con sede negli Stati Uniti, ha chiuso il(terminato il 29 luglio 2023) conin aumento a 3,22 miliardi di dollari, rispetto ai 3,11 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'è stato di 244 milioni di dollari, o 2,82 dollari per azione, rispetto ai 318,5 milioni di dollari, o 3,25 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.Glidi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 3,81 dollari su ricavi per 3,24 miliardi di dollari."Siamo soddisfatti delle nostre ottime prestazioni di vendita per il secondo trimestre, guidate da una solida crescita delle transazioni e dai continui guadagni delle quote di mercato - ha commentato la- All'interno del trimestre, lee rimaniamo fiduciosi di realizzare vendite positive per il 2023"."Anche se abbiamo registrato un altro margine EBT a doppia cifra, la nostra redditività del secondo trimestre è stata inferiore alle nostre aspettative a causa in gran parte dell', unche colpisce molti rivenditori - ha aggiunto - Nonostante la moderazione delle nostre previsioni sull'EPS per il 2023, l'entusiasmo che abbiamo per la nostra attività e la fiducia che abbiamo nelle nostre opportunità di crescita a lungo termine non sono mai stati così forti".Dick'sutili per azione compresi tra 11,33 e 12,13 dollari per l'intero anno, rispetto alle previsioni precedenti tra 12,90 e 13,80 dollari. Inoltre, ha confermato le sue previsioni di vendite nei negozi comparabili, da stabili fino al 2%, e ha tagliato le spese in conto capitale pianificate.