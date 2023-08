Elezioni Usa, Powell e la Fed nel mirino dei repubblicani. Trump diserta il primo dibattito Tv

(Teleborsa) - Il presidente della Fed,, è finito nel mirino delle critiche dei candidati repubblicani alla Casa Bianca. Dopo, che ha nominato Powell alla presidenza della Fed ma che ha già dichiarato che se sarà eletto lo sostituirà, anche l'ex vice presidente Usa,, ha preso le distanze. "Se sarò eletto avremo un nuovo presidente della Fed", ha dichiarato Pence secondo il quale la banca centrale dovrebbe concentrarsi solo nel mantenere l'integrità del dollaro e nel combattere l'inflazione. Sulla stessa linea anche un altro dei principali candidati a rappresentare i repubblicani nelle prossime elezioni presidenziali,. L'attuale governatore della Florida ha affermato che la banca centrale deve puntare a "prezzi stabili, non le può essere consentito di pianificare l'economia".Il dibattito fra gli aspiranti alla Casa Bianca si è spostato quindi suldella Fed, ovvero la stabilità dei prezzi e la massima occupazione, da molti ritenuto in contraddizione.Intanto si avvicina ildei. Saranno otto – sui 14 qualificati – quelli che si confronteranno domani sera a Milwaukee su Fox News. Donald Trump diserterà e boicotterà il confronto con un evento alternativo. Sul palco saliranno invece il governatore della Florida, il suo collega del North Dakota, l'ex vicepresidente, gli ex governatori del New Jerseye dell'Arkansas(entrambi ex procuratori federali), il senatore afroamericano, l'imprenditore di origine indiana, unico outsider della serata. Unica donna invece l'ex governatrice del South Carolina(già ambasciatrice Usa all'Onu).Per partecipare al dibattito (dalle 21 alle 23 ora locale, dalle 4 alle 6 in Italia) i candidati dovevano raggiungere la soglia di 40 mila donatori (con 200 in 20 stati diversi), avere almeno 1% in più di un sondaggio e impegnarsi a sostenere il ''. Tra gli esclusi il sindaco di Miami,Secondo il Wall Street Journal Donald Trump cercherà di boicottare il dibattito ed oscurarlo con un'trasmessa in streaming nelle stesse ore (senza pubblicità) su X, l'ex Twitter. Si tratta di un'intervista già registrata nei giorni scorsi con l'amico e sostenitore, l'anchor cacciato da Fox che sta lanciando sulla piattaforma di Elon Musk una propria media company su abbonamento. Secondo ill’assenza di Trump dal primo dibattito delle primarie repubblicane "pone le basi per una rissa di due ore mercoledì sera tra i restanti candidati – una rissa che secondo gli operatori politici potrebbe rafforzare la mano dell’ex presidente, mentre le alternative si scontrano".