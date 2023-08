Green Arrow Capital acquista impianti rinnovabili in Italia e Spagna

(Teleborsa) -, tra i maggiori operatori indipendenti leader negli investimenti alternativi, haattraverso il fondo Green Arrow Infrastructure of the Future (GAIF).In, in particolare nel, il fondo GAIF ha ottenuto il diritto di esclusiva su una pipeline di 600 MWp per progetti in stato avanzato di sviluppo, completando l'acquisizione dell'80% di un portafoglio di impianti eolici onshore/offshore in sviluppo avanzato, che si aggiungono ad altri 55 MWp onshore, in parte gia operativi ed in parte Ready to Build, presenti sul territorio e già nel portafoglio del fondo.In, ha completato l'acquisizione di tre impianti fotovoltaici Ready to Build nell'area die con una capacita complessiva di 135 MWp, che si aggiungono agli altri 120 MWp nella Comunita di Navarra."Siamo molto orgogliosi dei progetti che stiamo portando avanti con il fondo GAIF con cui contiamo di mettere a segno nuove operazioni entro la fine dell'anno, tra cui una nuova pipeline di 18 progetti nel biometano in Italia", ha commentatodel Gruppo Green Arrow Capital.Grazie al commitment di grandi investitori istituzionali, oggi il fondo GAIF ha raggiunto circa ilche è pari a 500 milioni di euro.