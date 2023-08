John Wood aumenta guidance annuale su ricavi ed EBITDA

John Wood Group

(Teleborsa) -, multinazionale britannica di ingegneria e consulenza, ha chiuso la prima metà dell'anno conpari a 3 miliardi di dollari, in aumento del 16% (+20% a valuta costante) rispetto allo stesso periodo dell'anno scoso, con una crescita in tutte le business unit. L'di 202 milioni di dollari è aumentato del 9% rispetto allo scorso anno (+12% a valuta costante). L'di 1,1c è diminuito dell'81% rispetto allo scorso anno, riflettendo principalmente l'assenza di Built Environment Consulting (venduta nel 2022)."Guardando al futuro, siamo fiduciosi che le nostre azioni, il modello di business che abbiamo implementato e le opportunità di crescita del mercato a cui ci siamo allineati, supporteranno lo slancio che stiamo costruendo nella nostra attività - ha commentato il CEO Ken Gilmartin - Pertanto,".Wood prevede che l'utile core rettificato per l'intero anno sarà superiore alle aspettative precedenti, mentre le entrate dovrebbero aggirarsi intorno ai 6 miliardi di dollari (vs fatturato annuo di 5,4 miliardi di dollari nel 2022).Ilha informato il board della sua intenzione di ritirarsi dalla carica. Il processo per nominare il suo successore è ora in corso e Kemp rimarrà nel suo ruolo finché non sarà individuato un candidato prescelto.