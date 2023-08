L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+0,86%), scambi in positivo per Esprinet

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

mid-cap

Sesa

WIIT

Esprinet

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 151.658,2 per portarsi a quota 152.429, con un guadagno di 1.305,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha terminato gli scambi a 870, dopo aver avviato la seduta a 851.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,47% sui valori precedenti.Tra leitaliane, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,95%.Bene, con un rialzo dell'1,77%.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,17%.