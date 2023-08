Piazza Affari in buon rialzo, corrono Prysmian e STM

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. In calendario per l'area euro. L'unica indicazione è arrivata dalla BCE, la quale ha comunicato che a giugno la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 36 miliardi di euro, in significativo miglioramento rispetto al mese precedente.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,092. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,4%) si attesta su 79,8 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +169 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 4,34%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,94%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,07%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 28.266 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,96%.Leggermente positivo il(+0,66%); sulla stessa linea, sale il(+0,9%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,43%, dopo essere risultata preferred bidder per progetti da 4,5 miliardi di euro in Germania),(+2,57%, in scia al positivo andamento dei titoli tech sostenuti dall'ottimismo sul comparto in attesa dei risultati di),(+1,75%) e(+1,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,79%.del FTSE MidCap,(+2,05%),(+1,75%),(+1,74%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,88%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,84%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.