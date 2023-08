Prysmian in rally, analisti evidenziano dimensione commessa in Germania

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, risulta ilnella giornata odierna, dopo essere stata selezionata comedal valore complessivo di circa 4,5 miliardi di euro."Considerando le dimensioni del progetto", commentano gli analisti di, che fanno notare come Prysmian generi su base annua circa 16 miliardi di euro di vendite. Gli analisti di Banca Akros ricordano invece che il portafoglio ordini di cavi ad alta tensione di Prysmian ammonta a 8,8 miliardi di euro, di cui 6,5 miliardi di euro per cavi sottomarini e 2,3 miliardi per quelli sotterranei.Ottima la performance di, che si attesta a 36,17 Euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 36,39 e successiva a 37,04. Supporto a 35,74.