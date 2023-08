Tassa extraprofitti solo per le banche: parola del Ministro Urso

(Teleborsa) -come quella studiata per le banche. Lo ha assicurato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo al Meeting di Rimini.in cui ci sia una così evidente divaricazione", ha spiegato il Ministro, aggiungendo che la, non una misura di destra o sinistra ma equa". Poi Urso ha aggiunto "c'è il confronto in Parlamento, tutto si può migliorare".A proposito della Manovra, il titolare del MIMIT ha detto che "bisogna rendere strutturali i due tagli al cuneo fiscale che abbiamo realizzato con la scorsa manovra e con il dl Lavoro: per questo servono le risorse in finanziaria".La tassa sugli extraprofitti delle banche si propone dida parte della BCE, che non si è tradotto in un analogo aumento dei. Per questo si è deciso didelle banche, una vocefra i tassi sui depositi e quelli sui finanziamenti e mutui. Questa voce però verrà tassata(la differenza rispetto all'anno precedente la serie di aumenti dei tassi praticati dalla BCE (segnatamente il 2021) e con alcuneche si sta studiando in questi giorni: ladell'imposta pagata enon soggetti a vigilanza europea.La nuova imposta, purtroppo,: si stimano 1,9 miliardi in forma "pura" e 1,3 miliardi se si introduce la deduzione ed esenzione.